Молодёжь г. Нижний Тагил вышла на большой экологический субботник

На субботник собрались старшеклассники, ребята из отрядов мэра, представители молодёжных организации предприятий города, студотряды. На уборку вышли тысячи молодых тагильчан. В Ленинском районе активисты очистили набережную городского пруда, на Вагонке субботник прошел на площади Танкостроителей, а на Тагилстрое прибрались сразу в нескольких местах. Как отметили в городском управлении по делам молодёжи, субботник ежегодно проводится в День пионерии – его в СССР отмечали как раз 19-го мая.