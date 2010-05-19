Молодёжь г. Нижний Тагил вышла на большой экологический субботник
19 мая 2010, 17:06ОбществоArtem
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Он проходит в г. Нижний Тагил уже пятый год.
На субботник собрались старшеклассники, ребята из отрядов мэра, представители молодёжных организации предприятий города, студотряды. На уборку вышли тысячи молодых тагильчан. В Ленинском районе активисты очистили набережную городского пруда, на Вагонке субботник прошел на площади Танкостроителей, а на Тагилстрое прибрались сразу в нескольких местах. Как отметили в городском управлении по делам молодёжи, субботник ежегодно проводится в День пионерии – его в СССР отмечали как раз 19-го мая.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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