На худграфе открылась выставка работ художника из Уфы

Автор - мастер печатной графики, призер многих престижных международных биеннале, отмечает городской портал ntagil.org. На выставке 20 гравюр из двух циклов «Габитус» и «Инстинкт». Художник создавал эти работы под музыку Кеба Мо – блюзмена из Лос-Анджелеса, поэтому критики отмечают, что гравюры Айрата так спонтанны, музыкальны и блюзовы. В выставочном зале худграфа по адресу Мира, 25 регулярно проводятся выставки российских и зарубежных художников. Экспозиция работ Айрата Терегулова продлиться две недели, а затем стены зала займут дипломные работы нынешних выпускников худграфа.