На Урале началась масштабная проверка внутренних войск

Как пишет «ТАСС Урал», такое детальное инспектирование проводится раз в пять лет. Военнослужащие будут сдавать зачеты по огневой, строевой, физической, общественно-государственной подготовке и другим специальным предметам. Пока уральские военнослужащие успели отчитаться лишь по строевой подготовке с элементами строевого смотра.