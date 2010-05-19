На Урале началась масштабная проверка внутренних войск
19 мая 2010, 16:17ОбществоArtem
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В войсках Уральского регионального командования внутренних войск МВД России началась масштабная проверка.
Как пишет «ТАСС Урал», такое детальное инспектирование проводится раз в пять лет. Военнослужащие будут сдавать зачеты по огневой, строевой, физической, общественно-государственной подготовке и другим специальным предметам. Пока уральские военнослужащие успели отчитаться лишь по строевой подготовке с элементами строевого смотра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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