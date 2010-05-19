На Урале зафиксирован «морозный» рекорд
19 мая 2010, 16:01ОбществоArtem
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По территории Свердловской области «прошлись» заморозки.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе свердловского Гидрометцентра, минувшей ночью заморозки охватили весь юг Свердловской, север и восток Курганской области, местами наблюдались и в Пермском крае. Самая низкая температура на поверхности почвы была отмечена в Бутке – минус 7 градусов. Ночные заморозки сохранятся и 20 мая, будет прохладно, местами пройдет дождь. Однако к выходным дням погода улучшится, заморозки прекратятся, температура днем будет повышаться до 20-24 градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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