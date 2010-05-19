Около 80-ти «медийных лиц» приехали в г. Нижний Тагил

Там представлены 77 ее фоторабот. Певец и композитор Александр Малинин трансформировался в «Молодого человека за столом» Рембрандта, а Сергей Мазаев превратился в «Почтальона Рулена» Ван Гога. Зам. главы города по социальным вопросам Вячеслав Погудин считает, что выставка интересна тем, что можно увидеть такое количество российских знаменитостей в неожиданных амплуа. Все тагильчане увидеть это смогут, в том числе, и во время «ночи в музее» 21-го мая. Вячеслав Погудин отметил: как и многие в тот вечер после работы он посетить музей искусств.