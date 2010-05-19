Открываются новые двери

Итальянцы - лидеры на рынке межкомнатных дверей, в первую очередь за счет сочетания разумной цены и превосходного дизайна. Художественный подход к проектированию даже самых утилитарных вещей обеспечивает итальянской продукции существенное преимущество. А благодаря применению инновационных технологий в обработке древесины даже скромные итальянские двери эконом-класса отличает высокое качество отделки, а также сборки дверных конструкций.

– Востребованность той или иной расцветки, выбор облицовки и модели дверей определяется не в последнюю очередь мебельными дизайнерами, – раскрывает еще одно преимущество итальянской продукции руководитель товарного направления «Двери и дверная фурнитура» ТК АГОРА Елена Шиляева. – Какая мебель в этом сезоне наиболее популярна, к такой и будут подбирать облицовку. Кроме того, богатая палитра дверей TERRA как нельзя лучше соответствует различным запросам в регионах. Не секрет, что в каждой из областей есть свои предпочтения по расцветке. В северных, холодных регионах хочется видеть теплые цвета, для южан предпочтительнее светлые оттенки. Дизайн дверей TERRA может удовлетворить практически все эстетические запросы на территории нашей страны.

Продукция TERRA относится к среднему ценовому сегменту, который наиболее востребован, – уверена Елена Шиляева. – Тем клиентам, которых интересует качественная продукция по разумной цене, наши магазины готовы сделать интересное предложение. Одним из таких, я надеюсь, со временем популярным, станет продукция TERRA.

Компания активно развивает конструкторскую составляющую: на сегодняшний день TERRA – единственная компания, которая выпускает телескопический погонаж для ламинированных дверей. Это означает легкость при установке и сборке дверей, для монтажа не потребуются гвозди.

Межкомнатные двери одно, а входная группа - совершенно другое. Не всегда целесообразно ставить на вход двери, особенно, если у вас не квартира, а свой дом. Гораздо лучше будет поставить откатные ворота. Такой системой воcпользовались на сегодняшний день уже десятки жителей города. Это современное и удобное решение.