Сегодня праздник у всех, когда-то носивших красные галстуки
19 мая 2010, 17:01ОбществоArtem
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В Советском Союзе 19-го мая отмечали День Пионерии.
88 лет прошло с тех пор, когда первые девчонки и мальчишки стали называть себя пионерами. Быть пионером тогда было почетно – это значит всегда быть впереди и воспитывать в себе любовь к родине. В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое существование, однако и сейчас есть последователи тех традиций. В Нижнем Тагиле это детская общественная организация «Юнта», которая в этом году отмечает 20-тилетие. У них тоже есть галстуки – пусть не красные, а разноцветные. Они тоже объединяются, чтобы было общее дело. Они тоже помогают пожилым, но называют такие дела теперь не тимуровскими, а волонтерскими.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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