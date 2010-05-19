Сегодня праздник у всех, когда-то носивших красные галстуки

88 лет прошло с тех пор, когда первые девчонки и мальчишки стали называть себя пионерами. Быть пионером тогда было почетно – это значит всегда быть впереди и воспитывать в себе любовь к родине. В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое существование, однако и сейчас есть последователи тех традиций. В Нижнем Тагиле это детская общественная организация «Юнта», которая в этом году отмечает 20-тилетие. У них тоже есть галстуки – пусть не красные, а разноцветные. Они тоже объединяются, чтобы было общее дело. Они тоже помогают пожилым, но называют такие дела теперь не тимуровскими, а волонтерскими.