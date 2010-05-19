«Сны о Париже» театра кукол г. Нижний Тагил откроют юбилейный 10-й фестиваль «Браво!»
19 мая 2010, 16:33ОбществоArtem
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Он пройдёт в Екатеринбурге с 23-го по 31-е мая и соберёт 17 лучших спектаклей Свердловской области.
На открытии фестиваля будет показан спектакль-варьете нижнетагильского театра кукол «Сны о Париже», созданный к 65-тилетию театра и Году Франции в России. Он же будет участвовать в конкурсной программе фестиваля. А 24-го мая в Доме актёра откроются две театральные выставки на французскую тему. Одна из них – гобелены и фотографии главного художника нижнетагильского молодёжного театра Людмилы Семечковой, а вторая - екатеринбурженки Маргариты Чинцовой.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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