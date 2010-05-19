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«Сны о Париже» театра кукол г. Нижний Тагил откроют юбилейный 10-й фестиваль «Браво!»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Сны о Париже» театра кукол г. Нижний Тагил откроют юбилейный 10-й фестиваль «Браво!»

19 мая 2010, 16:33ОбществоArtem
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