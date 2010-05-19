Тагилстроевская ТИК подготовит кураторов победителей олимпиад

А накануне подвели итоги пятой открытой олимпиады по вопросам избирательного права среди учащихся Нижнего Тагила и Горнозаводского округа. В этом году она проводилась в два тура: компьютерное тестирование и развёрнутый ответ в виде эссе. Победителями стали шесть человек – студенты НТИ УГТУ-УПИ и горно-металлургического колледжа.