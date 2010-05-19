Тагилстроевская ТИК подготовит кураторов победителей олимпиад
19 мая 2010, 16:38ОбществоArtem
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Тагилстроевская ТИК подготовит педагогов, воспитывающих будущих победителей олимпиад.
А накануне подвели итоги пятой открытой олимпиады по вопросам избирательного права среди учащихся Нижнего Тагила и Горнозаводского округа. В этом году она проводилась в два тура: компьютерное тестирование и развёрнутый ответ в виде эссе. Победителями стали шесть человек – студенты НТИ УГТУ-УПИ и горно-металлургического колледжа.
Один из организаторов олимпиады, председатель Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии Наталья Антонова рассказала, что Тагилстроевский район готов стать методической площадкой для педагогов, желающих подготовить будущих участников и победителей олимпиад по избирательному праву.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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