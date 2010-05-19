Высокогорский ГОК провел массовые взрывы в двух шахтах
19 мая 2010, 16:48ОбществоArtem
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Высокогорский ГОК провел массовые технологические взрывы в двух шахтах – «Естюнинской» и «Южной».
В шахте «Южная» отбито 150 тысяч тонн руды с содержанием железа 29%. А в «Естюнинской» - 180 тысяч тонн, с содержанием железа 24%. Готовились к технологическим взрывам месяц и 3 дня заряжали скважины. Было заложено 140 тонн взрывчатки. Как рассказали в департаменте по связям со СМИ «Евраза», полученный объем железной руды позволит обеспечить эффективную деятельность добычных участков шахт в ближайшие 3 месяца. Шахты «Естюнинская» и «Южная» являются перспективными месторождениями железной руды. Добыча сырья там ведётся менее 40 лет, и за это время шахтеры подняли на поверхность свыше 80 миллионов тонн руды.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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