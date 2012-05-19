В Нижнем Тагиле пиццу уважают больше, чем суши

На 16:40 18 мая в опросе поучаствовало 1300 человек, и с большим перевесом лидирует пицца. За это блюдо итальянской кухни проголосовало 65,1% или 846 участников. Приверженцами же японской кухни и любителями суши и роллов стали 34,9% или 454 опрошенных.

Между тем в комментариях к опросупользователи писали о других предпочтениях в еде. Так, многие тагильчане любят пельмени, кто-то готов проголосовать за мамин супчик, другие любят мясные стейки, борщ или блины.

Интересно почитать и о доводах, которые тагильчане высказывали «за» и «против» пиццы и суши. Многие посчитали, что хорошей пиццы в городе нет, другие отдавали предпочтения отдельным пиццериям. В стихотворной форме высказал свое мнение Александр: «Роллы какашка, пицца вкусняшка», а Владимир рассказал, что, отведав роллы и суши, можно заразиться глистами.

Ну, а кому-то больше по душе простые рецепты. Они, вместо того, чтобы расхаживать по ресторанам, покупают кулинарную книгу, и начинают готовить дома. Борщ, пельмени, котлеты – рецепты этих блюд известны каждому русскому человеку.