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Активисты озеленили мемориальную зону «Память» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Активисты озеленили мемориальную зону «Память» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

19 мая 2014, 09:30Обществоadmin3
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