Активисты озеленили мемориальную зону «Память» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Зона «Память» возникла на месте уничтоженного в 1970-х годах старого кладбища, где захоронены более 25 тысяч местных жителей – строителей района, завода, тружеников тыла в годы войны. Также здесь захоронено 25 солдат, участников Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпитале №2553.

В 1980-х годах на месте кладбища начали строительство жилого массива, но благодаря вмешательству ветеранов завода строительство было остановлено и принято решение создать на этом месте мемориальный сквер. Сквер открыли в 1995 году в день 50-летия Великой Победы. В центральной части сквера находится небольшой курган и обелиск с именами захороненных людей, чьи личности удалось установить.

Несколько десятков саженцев липы и кустов морщинистой розы высадили молодогвардейцы на аллее, ведущей к кургану. Остается надеяться, что все, кто приходит сюда отдохнуть или просто прогуляться, будут бережно относиться к зеленым насаждениям, которыми когда-то так славился Дзержинский район.

Фотографии предоставлены общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России»