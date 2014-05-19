Газовые договоренности с Китаем почти готовы, заявил Владимир Путин

В высокой степени готовности находятся договоренности об экспорте в Китай российского природного газа. Их реализация будет означать для России диверсификацию трубопроводных маршрутов поставок газа, а нашим китайским партнерам позволит снизить остроту проблем энергодефицита и экологической безопасности за счет использования «чистого» топлива сказал Путин в интервью ведущим СМИ КНР.

Президент РФ напомнил, что реализуется масштабный проект стоимостью более 60 миллиардов долларов по поставкам в Китай сырой нефти по трубопроводу «Сковородино-Мохэ».