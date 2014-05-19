Налоги. В поисках потраченного...

Вы приобрели или построили жилье, купили землю за городом или дачу? Поздравляем! Вы стали не только счастливым обладателем недвижимого имущества, но и приятного “бонуса” от государства.



А речь пойдет о налоговом вычете. Понятие это, безусловно, сложное. Многие о нем слышали, но мало кто разобрался до конца. Поэтому, если вы хотите сделать себе подарок в виде поездки на отдых или покупки мебели в новую квартиру, дочитайте эту статью до конца, а вдруг все на самом деле легче чем кажется?





Все мы отчисляем налог от своих официальных доходов, который составляет 13 %. Это наша своеобразная плата за чистые улицы, ровные дороги, образование, здравоохранение и многое другое. Раз в жизни, когда человек совершает большое для себя приобретение, государство возвращает часть уплаченных им раньше средств, а если точнее, то до 260 тысяч рублей (если сделка состоялась после 2008 года, налоги вернут с 2 миллионов от стоимости жилища, если раньше — то с 1 миллиона).



Как оформляем?

Если хотите получить вычет единовременно, то отправляетесь в налоговую инспекцию по месту регистрации. Пакет документов в этом случае должен включать в себя:

— документы, подтверждающие право на жилье (для “вторички” понадобится свидетельство о государственной регистрации права собственности и договор купли-продажи);

— налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

— справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за отчетный период (со всех мест работы, где есть официальный заработок);

— подтверждение оплаты недвижимости (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении средств со счета покупателя на счет продавца).

В налоговой инспекции к этому пакету прилагается еще и заявление с просьбой о вычете.

Напоминаем, что право на получение налогового вычета при покупке возникает с момента приобретения недвижимости. То есть, если недвижимость приобретена в 2014 году, учитываются доходы с которых выплачен НДФЛ, начиная именно с 2014 г.







Также вернуть налоговый вычет можно через своего работодателя.

В этом случае вы будете получать заработную плату без удержания налога на доходы физических лиц. Конечно, 260 тысяч за год вернуть вряд ли успеют, поэтому придется подтверждать свои доходы, а также право на возврат средств пока не будет исчерпана необходимая сумма. Пакет документов будет таким же как и в первом варианте. Кстати, заполнить налоговую декларацию можно просто зайдя на сайт налоговой службы или взяв образец заполнения в инспекции.



Приятное отступление

В этом году некоторые условия изменились в лучшую сторону, например, если раньше при покупке квартиры, неиспользованный остаток сгорал, то теперь купив себе квартиру — студию за 1 миллион 300 тысяч, остальные 700 можно перенести на следующую покупку. То есть воспользоваться вычетом не один раз в жизни, а до тех пор пока стоимость приобретенного имущества не превысит 2 миллионов рублей.





Позаботилось государство и о семьях, приобретающих квадраты в долевую собственность. Напомним, что до этого года суммарный вычет не мог превышать 2 миллионов рублей и распределялся поровну, а теперь претендовать на вычет можно каждому члену семьи по отдельности.



Появилось послабление и для родителей, приобретающих квадраты для своих несовершеннолетних детей. Теперь мамы и папы получили право на вычет, не зависимо от того, записали они эту недвижимость на себя или указали в свидетельстве на право собственности имя ребенка.





Также хорошая новость для тех, кто вышел на заслуженный отдых или просто временно не работает — теперь вернуть свои законные 13% при покупке той или иной недвижимости можно будет за 3 предшествующих года.

