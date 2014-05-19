Новый субкомпактный кроссовер Renault появится в 2016 году
19 мая 2014, 10:59ОбществоРОман БОТов
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Концепт Renault Kwid может стать серийным субкомпактным кроссовером к 2016 году. Предполагается, что новинка будет меньше, чем Renault Captur (длина автомобиля составит около 4 метров). Основными рынками сбыта субкомпакта станут развивающиеся страны, соответственно ценник ожидается весьма демократичный.
И, как следствие, ожидать чудес автомобильного прогресса у новинки не приходится.
Но французы будут брать за душу дизайном. Конечно же, от экстравагантного концепта в новинке не останется и следа, лишь форма трехдверного кузова. Новая модель будет оснащаться двумя типами 0,9-литровых двигателей мощностью 69 и 89 л.с.
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