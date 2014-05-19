Новый субкомпактный кроссовер Renault появится в 2016 году

И, как следствие, ожидать чудес автомобильного прогресса у новинки не приходится.

Но французы будут брать за душу дизайном. Конечно же, от экстравагантного концепта в новинке не останется и следа, лишь форма трехдверного кузова. Новая модель будет оснащаться двумя типами 0,9-литровых двигателей мощностью 69 и 89 л.с.