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«Поэт на таких мероприятиях учится слушать других»: в Тагиле прошел вечер начинающих стихотворцев (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Поэт на таких мероприятиях учится слушать других»: в Тагиле прошел вечер начинающих стихотворцев (ФОТО)

19 мая 2014, 11:15Общество
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