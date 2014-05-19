«Поэт на таких мероприятиях учится слушать других»: в Тагиле прошел вечер начинающих стихотворцев (ФОТО)

Записаться на участие в литературном марафоне мог любой желающий. В мероприятии приняли участие молодые таланты и опытные поэты, которые пожелали показать публике свои поэтические способности. В зале царила дружеская и уютная атмосфера.

В поэтическом вечере приняли участие такие поэты, как – Василий Овсепьян, Елена Ионова, Федор Пономарев, Дмитрий Перов, Алина Фрозен и многие другие.

Я считаю, что литературные вечера в таком формате очень важны. Это всегда полезный опыт. Именно опыт помогает в борьбе с волнением. Но поэт, выходя к слушателям, волноваться всё равно должен, только перерабатывать своё волнение в эмоциональное чтение. Ещё поэт на таких мероприятиях учится слушать других. И это не менее важно. Так что спасибо организаторам за такое событие поделилась Елена Ионова с TagilCity.ru.

А также было представлено публике специально записанные видео для нашего вечера известных Уральских поэтов – Владимира Зуева, Ольги Мехоношиной, Андрея Крупина и Александра Вавилова.

Фотографии из группы «Высокогорский многопрофильный техникум»

Александр Кирт, тагильский поэт (хотя таковым себя не считает), поделился с TagilCity.ru своими впечатлениями о прошедшем вечере:

Этот поэтический вечер произвёл на меня неоднозначное впечатление, так как на нём присутствовали поэты разных поколений и разных взглядов на жизнь. Для меня это было противостояние эпох консервативной и радикальной поэзии. Приятно осознавать, что среди молодых людей всё-таки есть те, которые не согласны со старым порядком вещей и своим творчеством они открыто это заявляют.

Страх перед выступлением это животная черта, потому что им не свойственно доказывать что-либо своим сородичам, за редким исключением, так как не имея статуса вожака есть большая вероятность, что их просто убьют. А в человеческом обществе это является необходимостью для реализации себя. Поэтому нужно вспомнить что вы, в первую очередь, человек.

Организаторы отметили:

Все чтецы, бесспорно, герои вечера. Желаем вам творческих успехов и вдохновения!