Практический семинар - Закупки в соответствии с ФЗ 223
Приглашаем специалистов в области госзаказа 22 мая 2014 года посетить обучающий семинар на тему: «Закупки в соответствии с ФЗ 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»...
Приглашаем специалистов в области госзаказа 22 мая 2014 года посетить обучающий семинар на тему: «Закупки в соответствии с ФЗ 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и обучение Заказчиков и Участников проведению электронных торгов (участию в электронных торгах) Данный семинар совмещает теоретическую и практическую часть и необходим представителям организаций Заказчиков и Поставщиков.
Семинар однодневный, 6-ми часовой. На семинаре слушатели обеспечиваются раздаточным материалом, по окончании обучения слушателям выдается номерной сертификат.
Для посещения семинара достаточно заранее (не менее чем за два дня) уведомить о своем посещении по тел. 8 3435 43 66 34.
Полный список дат семинаров по интересующей Вас теме Вы можете узнать на сайте www.tender-nt.ru или по тел. 8 3435 43 66 34.