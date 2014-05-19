Практический семинар - Закупки в соответствии с ФЗ 223

Приглашаем специалистов в области госзаказа 22 мая 2014 года посетить обучающий семинар на тему: «Закупки в соответствии с ФЗ 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и обучение Заказчиков и Участников проведению электронных торгов (участию в электронных торгах) Данный семинар совмещает теоретическую и практическую часть и необходим представителям организаций Заказчиков и Поставщиков.

Семинар однодневный, 6-ми часовой. На семинаре слушатели обеспечиваются раздаточным материалом, по окончании обучения слушателям выдается номерной сертификат.

Для посещения семинара достаточно заранее (не менее чем за два дня) уведомить о своем посещении по тел. 8 3435 43 66 34.