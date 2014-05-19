Премиум-партнер компании Henkel в России поставляет бесподобно качественный клей для полиграфических нужд

Стратегический партнер Henkel в РФ реализует пользующийся особым спросом бесподобно качественный клей для полиграфических нужд. Из ассортимента брендового производителя Хенкеля в России востребованы холодные, термоплавкие и прочие клеи.

Российский партнер МастерКлей поставляет также УФ-лаки и иную продукцию фирмы Henkel, считающейся ведущим разработчиком рецептур клеев и производителем мирового уровня.

Потребители из России оценили экономичные свойства низкотемпературных клеев Хенкель. Финансовые траты при закупке клеев напрямую зависят от их расхода при выполнении технологических операций наклеивания. Низкотемпературный клеящий состав в сравнении с традиционными клеями характеризуется вполовину меньшим расходом. Специализированное клеящее оборудование потребляет меньше электроэнергии, работает в оптимальном режиме.

Подробную информацию о фирменных низкотемпературных клеевых расплавах можно получить на странице специализированного ресурса http://www.masterkley.ru/master/1245/.

В большой группе производителей промышленных клеев «Хенкель» позиционируется мировым лидером. Продукцию российского партнера Henkel, поставки которой организовал «МастерКлей», по достоинству оценили в России. Ее отличает разнообразие и бесподобное качество.

Производителей упаковочных емкостей, пакетов, мешков, ПЭТ и ПВХ бутылок и банок устраивают высококачественные клеящие материалы «Хенкель». Большой спрос на клей Technomelt, клеи с повышенными клеящими свойствами Adhesin и Instant Pak. Продукция востребована не только при создании транспортной (потребительской) тары с применением ПЭТ, ПВХ, картона (гофрокартона) и ее этикетирования, но и в иных случаях.

Бесподобное качество клеев Henkel, изготовленных с применением новейших синтетических компонентов, отмечается потребителями продукции во всех странах, куда поставляется адаптированные под местные климатические условия клеевые составы.

Используемые для приклеивания этикеток клеи держатся на поверхности стеклянной, ПЭТ/ПВХ емкости практически намертво, как в зимних условиях, так и в условиях весенней (осенней) повышенной влажности. Можно быть уверенным, этикетки не пожелтеют.

Об ассортименте и особенностях свойств продукции полиграфического, упаковочного назначения от стратегического партнера компании Хенкель можно узнать на ресурсе фирмы МастерКлей по адресу http://www.masterkley.ru. Все клеящие составы отличает максимально приемлемая цена. В России практически нет на сегодня ни одного производящего картонную упаковку предприятия, в котором не применяли бы тот или иной продукт от российского премиум-партнера Henkel.