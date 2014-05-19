Сергей Носов и министр здравоохранения области: о нововведениях в Тагиле и пригороде
Сегодня в рамках визита в Нижний Тагил прошла встреча министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского с Главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым. Стороны обсудили вопросы привлечения в город медицинских кадров высшего звена, организации медицинского обслуживания населения, работы с наркозависимыми горожанами, а также развития инфраструктуры здравоохранения в Нижнем Тагиле.
В ходе встречи Сергей Носов и Аркадий Белявский особое внимание уделили вопросу профилактики алкоголизма и наркомании. Стороны пришли к выводу, что в Нижнем Тагиле есть все условия для создания реабилитационного центра для наркозависимых. Кроме того, Глава города поднял вопрос об организации при больницах специальных палат, куда будут госпитализироваться пациенты в состоянии алкогольного опьянения.
Такие палаты наблюдения должны быть под соответствующим патронатом медперсонала и охраной резюмировал Аркадий Белявский.
Сергей Носов согласился в качестве эксперимента организовать подобные палаты в Нижнем Тагиле.
Еще одним важным вопросом, который обсудили участники встречи, стал вопрос организации фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах городского округа.
Необходимо рассмотреть вопрос организации ФАПа в Ослянке - состояние помещения оставляет желать лучшего отметил Сергей Носов.
Министр здравоохранения поддержал эту идею, предложив свой вариант решения проблемы.
Для обслуживания деревень с малым количеством населения мы развиваем направление передвижных ФАПов. Эта система показала свою эффективность сказал Аркадий Белявский.
Не остались в стороне и вопросы открытия станции переливания крови, организации перинатального центра в Дзержинском районе, строительства детской многопрофильной больницы, а также жилья для медиков. По мнению сторон, встреча получилась насыщенной и конструктивной. Для подведения промежуточных итогов Глава города Нижний Тагил и областной министр договорились встретиться уже летом.
Мало кто знает, но в Древней Руси лучшим средством от всех болезней была русская баня на дровах. Пар и веники из различных целебных трав исцеляли множество болезней, удивляя тем самым «цивилизованную Европу». Естественно, что современная медицина продвинулась очень далеко, но и об традициях забывать не следует, ведь именно из них произрастают наши корни.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы Администрации города