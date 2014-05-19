Телефон компании «Тагил Сити» 499-334 вновь доступен, неполадка устранена
19 мая 2014, 09:22Общество
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Сегодня утром, 19 мая, произошла неполадка, в результате чего в компании «Тагил Сити» временно не работал многоканальный номер 499-334.
К счастью, проблему удалось устранить в течение часа. Благодарим уважаемых клиентов и пользователей за понимание, и, конечно, ждем ваших звонков.
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