Уже завтра в Нижнем Тагиле Премия «Человек года 2014»: главная интрига города

20 мая будут объявлены победители в каждой номинации. На сегодняшний день члены жюри определились с выбором, но суммарные оценки держатся TagilCity.ru, как организатором Премии, в строжайшем секрете. Кроме того, завтра в 18:00 будет остановлено народное голосование в номинации «Личность года». Тагильчане, это ваш выбор, именно вы решаете, кто в 2014 году станет народным избранником.

Если говорить о завтрашнем вечере, сюрпризы будут поджидать гостей буквально на каждом шагу во дворце. Стоит упомянуть, что подогревать атмосферу обещают весьма необычные музыканты из Екатеринбурга. Просто приведем здесь их обращение:

Оркестр «Ещё Текилы!» - это авторские произведения и вечнозеленая классика в стиле фанк, поп, латино, ска, джаз и свинг! Мощный звук духовой секции, пробивающий бас, огненные барабаны и всё это в купе с постоянно закручивающейся спиралью импровизации! Танцуют все!

Драйв и праздничное настроение продолжатся на фуршете в роскошном Колонном зале, где уже в непринужденной беседе победители и уважаемые гости смогут поделиться впечатлениями. Это, действительно, долгожданный день. Предлагаем еще раз познакомиться с теми, делает Нижний Тагил особенным!