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«Возьмемся за руки, друзья»: в Нижнем Тагиле завершился фестиваль авторской песни
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Возьмемся за руки, друзья»: в Нижнем Тагиле завершился фестиваль авторской песни

19 мая 2014, 10:35ОбществоCorey
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