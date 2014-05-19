«Возьмемся за руки, друзья»: в Нижнем Тагиле завершился фестиваль авторской песни

Напомним, в нашем городе Министерством культуры Свердловской области совместно с Администрацией Нижнего Тагила реализуется проект по созданию литературно-музейного центра «Дом Окуджавы», который станет одним из филиалов Центральной городской библиотеки.

Накануне, 17 мая, в санатории-профилактории «Ключики» состоялся отборочный этап фестиваля. Зрители увидели 68 концертных номеров, участники представили по две музыкальных композиции. Члены жюри, возглавил которое известный уральский композитор Александр Пантыкин, отметили высокий исполнительский уровень конкурсантов. Самые яркие выступления на следующий день смогли оценить зрители гала-концерта, который прошел на открытой площадке Нижнетагильского музея-завода. Поприветствовать его гостей и участников пришли Глава города Сергей Носов, первый заместитель председателя Правительства Свердловской области Владимир Власов, министр культуры Павел Креков.

С Тагилом связано много имен, которыми гордится не только наш город, но и вся страна. Одно из них, безусловно, – Булат Окуджава. Его песни стали народными. Пока мы их поем – жива наша душа, кто-то говорит загадочная, на самом деле – непобедимая сказал, обращаясь к собравшимся, Сергей Носов.

Специальный приз от мэра вручен ансамблю Нижнетагильского Дома учителя «Златица».

Лауреатами конкурса стали: в номинации «солист» - Светлана Домрачева (Полевской), в номинации «ансамбль» - трио «Без сомнения» (Нижний Тагил), в номинации «автор-исполнитель» - Сергей Симанов (Каменск-Уральский). Победители получили солидную денежную премию. Кроме того, ценными призами награждены по три дипломанта в каждой номинации.

Стоит отметить, что особенно тепло тагильчане встречали гостей из Симферополя и Севастополя. Те, в свою очередь, остались довольны путешествием на Урал. Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Соболев (член жюри, президент Международного фестиваля авторской песни «Балаклавские каникулы») признался:

В первую очередь крымчанам нужна ваша поддержка. Мы вернулись в Россию не потому, что так сложились обстоятельства, люди к этому были духовно готовы и стремились. Ощущение того, что твоя страна начинается в Калининграде и заканчивается на Чукотке, - грандиозно. Нам сейчас очень важно чувствовать ваше дружеское плечо. Рад и горд поделиться с вами своим творчеством и привести свои впечатления от Нижнего Тагила на крымскую землю.

Завершился фестиваль в Нижнем Тагиле сольным концертом народной артистки России Елены Камбуровой. Собранные от продажи билетов средства пойдут на создание литературно-музейного центра «Дом Окуджавы».

Победители I Регионального фестиваля-конкурса авторской песни«Возьмемся за руки, друзья…», посвященного творчеству Булата Окуджавы

Приз Главы города:

ансамбль Нижнетагильского Дома учителя «Златица».

Солист:

Лауреат - Светлана Домрачева (Полевской)

Диплом I степени – Татьяна Аксютова (Нижний Тагил)

Диплом II степени – Ирина Ежеменская (Тюменская область)

Диплом III степени – Александр Клинов (Каменск-Уральский)

Ансамбль:

Лауреат - трио «Без сомнения» (Нижний Тагил)

Диплом I степени – клуб авторской песни «Малахитовая гостиная» (Полевской)

Диплом II степени – квартет «Случай из практики» (Лесной)

Диплом III степени – Наталья и Андрей Патокины (Екатеринбург)

Автор-исполнитель:

Лауреат - Сергей Симанов (Каменск-Уральский)

Диплом I степени – Светлана Дехтярева-Перепелкина (Челябинск)

Диплом II степени – Сергей Подборнов (Пермский край)

Диплом III степени – Дмитрий Перов (Нижний Тагил)

Вполне возможно, что в дальнейшем лауреаты конкурса продолжат свою музыкалюную карьеру. Быть может, они станут так же известны, как и Лиза Лукашина, чьи песни можно прослушать и сказать на нашем сайте. Широкому кругу слушателей она известна по выступлениям на церемонии открытия параолимпиады.