Второе поколение Volkswagen Tiguan появится к концу года

Новый стандартный Tiguan немного подрастет: его длина составит 4,5 метра в длину, но при этом автомобиль потеряет в весе за счет облегченной конструкции. Обновление коснется и силовых агрегатов: Tiguan получит 1,4-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом и два дизельных двигателя ( 1,6-литровый мощностью 110 л.с. и двухлитровый с мощностью в диапазоне150-184 л.с.)

Удлиненный семиместный Tiguan XL растянут до 4900 мм. Предполагается, что он станет вместительнее большого брата Touareg, и при этом дешевле на 30 000 евро.

Cross Coupe должен стать стильной версией модели Tiguan с характерными яркими, спортивными чертами.

В 2015 году компания Volkswagen планирует представить и малыша Taigun. Это субкомпактный внедорожник длиной всего 3,86 метра, построенный на базе VW Up. Для него будет предлагаться полный привод и трехцилиндровый бензиновый двигатель мощность 110 л.с. Максимальная скорость Taigun составит 186 км/ч, разгон до сотни 9,2 секунды, а средний расход топлива всего 4,5 л/100 км.