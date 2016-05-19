На горе Белая встретились молодые люди, любящие Нижний Тагил (ФОТО)

Такое название для встречи молодежи было выбрано не случайно, ведь все участники являются активистами городских объединений, благотворительных фондов и организаций, которые работают в различных сферах на благо Нижнего Тагила.

В программу слета было включено 5 этапов. Первым этапом стала «Визитка». Участники представили свои презентации, которые характеризуют деятельность организации, активистами которой они являются.

После этого ребята присоединились к акции «Белый цветок». Её проводит благотворительный фонд «Ковчег» при отделе соцобслуживания Нижнетагильской епархии. На слете тагильчане изготовили белые цветки для благотворительной ярмарки. Все собранные средства пойдут в помощь малоимущим, инвалидам, многодетным семьям и другим людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Также психологи дворца молодежи провели для ребят тренинги. А в завершении встречи прошла спортивная эстафета, в которой приняли участие смешанные команды.

Все участники слета получили призы и дипломы от управления физической культуры, спорта и молодежной политики.