Одно из МУП Нижнего Тагила имеет задолженность по зарплате свыше 11 млн рублей
19 мая 2016, 17:30ОбществоМарина
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В Ленинском районе следственный отдел возбудил уголовное дело из-за долгов по заработной плате. Как сообщают в следственном управлении, одно из муниципальных предприятий Нижнего Тагила не выплачивало своим 104 работникам зарплату за ноябрь 2015 – март 2016. Деятельность МУП связана с оформлением проектной документации. Зарплату не получили архитекторы, инженеры и другие сотрудники.
Сюжеты: Нижний Тагил
Недополучив зарплату за пять месяцев, сотрудники МУП «Тагилгражданпроект» обратились в прокуратуру. На основании их обращения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).
На сегодняшний день сотрудниками следственного отдела проводятся проверки для выяснения всех обстоятельств. Устанавливаются виновные.
Работники Следственного комитета сообщают, что неоплата труда является грубым правонарушением прав человека. Подобные случаи будут тщательно расследоваться, виновные будут привлекаться к ответственности согласно законам Российской Федерации.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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