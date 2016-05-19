Одно из МУП Нижнего Тагила имеет задолженность по зарплате свыше 11 млн рублей

Недополучив зарплату за пять месяцев, сотрудники МУП «Тагилгражданпроект» обратились в прокуратуру. На основании их обращения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

На сегодняшний день сотрудниками следственного отдела проводятся проверки для выяснения всех обстоятельств. Устанавливаются виновные.

Работники Следственного комитета сообщают, что неоплата труда является грубым правонарушением прав человека. Подобные случаи будут тщательно расследоваться, виновные будут привлекаться к ответственности согласно законам Российской Федерации.