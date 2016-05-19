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В Екатеринбурге в коррекционном детском доме протекает крыша: на 90 дней закрыли одну из групп (ФОТО)
Сюжеты:
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В Екатеринбурге в коррекционном детском доме протекает крыша: на 90 дней закрыли одну из групп (ФОТО)

19 мая 2016, 09:05ОбществоТимофей Данилов
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