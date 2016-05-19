В Екатеринбурге в коррекционном детском доме протекает крыша: на 90 дней закрыли одну из групп (ФОТО)
19 мая 2016, 09:05ОбществоТимофей Данилов
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Воспитанники группы, в которой специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения проживания, распределены по другим группам детдома.
Сюжеты: Екатеринбург
Областной Роспотребнадзор нанес внеплановый визит в 7-й детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Поводом для проверки послужило окончание срока исполнения предписания об устранении нарушений, которое руководство учреждения получило ранее.
Роспотребнадзор обнаружил, что в игровой зоне, раздевалке и буфете протекла кровля: потолок деформирован, видны следы свежих подтеков, везде сырость.
По фактам грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований составлен административный протокол. Специалисты передали все материалы проверки учреждения в суд, который закрыл группу на 90 суток.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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