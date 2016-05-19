В Нижнем Тагиле на территории детского сада было обнаружено подозрительное устройство

По предварительной информации, на территории детского сада на ул. Сурикова (Северный посёлок), при прочистке канализационного колодца коммунальщиками был найден артиллерийский снаряд.

Вчера вечером об обнаружении подозрительного устройства сигнал поступил в полицию. На место незамедлительно выехали специалисты. При изучении находки, сапёр сделал вывод, что она может представлять угрозу для окружающих. Предположительно, находка является артиллерийским снарядом времён Второй мировой войны. После этого предмет был вывезен на полигон, а затем уничтожен рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

TagilCity.ru напоминает читателям о том, что в Нижнем Тагиле периодически находят предметы, похожие на снаряды, но чаще всего ими оказываются болванки, не представляющие угрозы для окружающих.

По факту обнаружения артиллерийского снаряда в непосредственной близости от социального объекта полиция Нижнего Тагила проведёт проверку.