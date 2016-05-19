Виды натяжных потолков

Сейчас на рынке представлен огромный ассортимент разнообразных тканей, пленок и другой атрибутики для создания подобных конструкций. А фирмы, занимающиеся их монтажом, предлагают посмотреть свое портфолио по натяжным потолкам и выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от предназначения помещения и вкусовых предпочтений.

Материалы, использующиеся для изготовления конструкций натяжного типа, бывают на основе ткани или пленки.

Потолки на тканевой основе

Поверхности на тканевой основе более экологичны и, следовательно, безопасны для здоровья. Такой тип покрытия делают из ткани с плотной структурой, прошедшей процедуру обработки специальными веществами. Благодаря обработке ткань приобретает новые свойства, и становится более функциональной.

Натяжные потолки на основе ткани более устойчивы к перепадам температуры и более прочные, чем пленочные. Их применение удобно в декорировании балконов, гаражей, саун, а вот в помещениях, подверженных возможности затопления, лучше выбрать пленочные виды покрытия. Тканевые покрытия не имеют такого большого количества оттенков, как пленочные. Лучше использовать ткань для того, чтобы создать декор спален и детских комнат, где первостепенной является безопасность для здоровья и экологичность.

Материалы на пленочной основе

Пленочную основу для декорирования поверхности потолков делают их ПХВ пленки, благодаря чему он очень прост в уходе, достаточно протереть влажной тряпочкой. Изделия на пленочной основе бывают очень широкого спектра цветов, что позволяет создавать оригинальный дизайн помещений. Натяжные потолки на пленке также делятся на несколько видов: матовый, глянцевый и сатиновый. Среди такого выбора можно подобрать идеальный для своего помещения.

Матовые потолки имеют строгий вид и выглядят как идеально ровный потолок.

Глянцевое покрытие лучше всего подойдет для кухонных помещений, туалетов, ванных комнат, оно способствует увеличению зрительного объема помещения, и поэтому очень популярно.

Сатиновые изделия не сильно отражают свет, сглаживая отраженные предметы и лучи, оно смотрится не менее эффектно, и также весьма популярно в современных интерьерах.

Установка потолков

Заниматься монтажом поверхностей для потолка самостоятельно не стоит, для этого нужна специальная техника и навыки, лучше всего заказать установку и дизайн у специалистов. В Екатеринбурге заказать натяжной потолок не составит труда, компания «Сола», занимается как подбором дизайна, так и установкой потолков любого типа.