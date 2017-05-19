15.02.2017 состоялось открытие филиала в г. Москва

За годы интенсивной работы мы приобрели репутацию и уважение не только как надежный поставщик, но и как популярный бренд, завоевавший признание у самого широкого круга потребителей. Популярностью пользуются как обычное жидкое мыло для офисов, так и дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, применяемые в медицине.