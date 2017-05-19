15.02.2017 состоялось открытие филиала в г. Москва
19 мая 2017, 12:20Обществоoffice@tagilcity.ru
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ООО «Химпром» с радостью сообщает, что открылся новый филиал 15 февраля 2017 года в городе Москва. Теперь каждый житель города сможет по достоинству оценить качество нашей продукции в короткий...
ООО «Химпром» с радостью сообщает, что открылся новый филиал 15 февраля 2017 года в городе Москва.
Теперь каждый житель города сможет по достоинству оценить качество нашей продукции в короткий период времени.
За годы интенсивной работы мы приобрели репутацию и уважение не только как надежный поставщик, но и как популярный бренд, завоевавший признание у самого широкого круга потребителей. Популярностью пользуются как обычное жидкое мыло для офисов, так и дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, применяемые в медицине.
Самым ценным и важным для нас является то, чтобы наши клиенты оставались довольны.
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