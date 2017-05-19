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15.02.2017 состоялось открытие филиала в г. Москва
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15.02.2017 состоялось открытие филиала в г. Москва

19 мая 2017, 12:20Обществоoffice@tagilcity.ru
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