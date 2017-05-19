39 криминалистов Среднего Урала соревновались в Нижнем Тагиле на звание «лучшего по профессии» (ФОТО)

18 мая в центре профессиональной подготовки МВД Нижнего Тагила эксперты-криминалисты боролись за звание «Лучшего в профессии». В конкурсе приняли участие 39 представителей свердловской полиции в области криминалистики, служебной подготовки, огневой дисциплины, а также криминалистов проверили на знание правовых и медицинских вопросов.

Участникам предстояло и показать свои умения по разборке пистолета Макарова: они должны были выполнить норматив и показать навыки скоростной стрельбы на дистанции 20 м на огневом рубеже.

В программу конкурса вошли и спортивные упражнения – отжимания, подтягивания, у женщин – упражнения на пресс, челночный бег, приемы борьбы.

По итогам профессиональных соревнований победителем стала сотрудник отдела криминалистической экспертизы ГУ МВД Свердловской области Надежда Белозерова. Второе место – у старшего эксперта ЭКО УМВД Анастасии Топилиной из Екатеринбурга. Уступив 1-е и 2-е место женщинам, третьим стал Андрей Силин, старший эксперт ЭКО УМВД из Асбеста.

Призеры получили дипломы и ценные подарки. 5 сентября 2017 года в Красноярске победительница конкурса представит Свердловскую область на Всероссийском этапе соревнований.

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

Почетными гостями мероприятия стали ветераны экспертно-криминалистической службы.