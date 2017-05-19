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Годовой план по замене лифтов выполнен в Нижнем Тагиле: тестируем новые кабинки и узнаём мнение тагильчан (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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Годовой план по замене лифтов выполнен в Нижнем Тагиле: тестируем новые кабинки и узнаём мнение тагильчан (ФОТО, ВИДЕО)

19 мая 2017, 20:10ОбществоДенис Таратонов
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