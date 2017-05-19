Годовой план по замене лифтов выполнен в Нижнем Тагиле: тестируем новые кабинки и узнаём мнение тагильчан (ФОТО, ВИДЕО)

В девятиэтажном доме №8, на улице Красная, новые лифты стоят в каждом из 5 подъездов и поднимаются до 8 этажа. Движение лифта до 9 этажа не предусмотрено архитектурой самого здания. На то, чтобы подняться с 1 до 8 этажа, затрачивается около 50 секунд. В четырех подъездах жильцы вполне довольны новыми лифтами, ведь в сравнении со старыми те выигрывают во всем:

Старые есть старые. Ободранные стены были. А тут и белые стены, и зеркало, и кнопки красивые с подсветкой. Всем нравится. Лифты в порядке, хорошо работают поделилась впечатлениями с журналистом TagilCity.ru одна из пожилых жительниц дома.

Но в подъезде №2 у жильцов нашелся повод для беспокойства. Так, группа подростков рассказала журналисту, что лифт категорически отказывается подниматься на третий этаж и в целом работает далеко не безукоризненно:

Во втором подъезде на третий этаж лифт не ходит и иногда застревает сообщили ребята.

Их слова подтвердила тагильчанка из соседнего подъезда:

У нас в подъезде все нормально. А вот во втором подъезде лифт постоянно останавливается. У нас пока только один раз такое было. В целом новые лифты, конечно, нравятся сказала она.

Журналист протестировал указанный лифт и убедился, что на третий этаж действительно нельзя попасть никак иначе, кроме как по лестнице. Стоит ожидать, что в будущем этот дефект будет устранён, ведь все 90 лифтов в Нижнем Тагиле пока работают в режиме тестовой эксплуатации. В этот период техники выявляют подобные «детские» болезни, чтобы в будущем исправить все недочёты.