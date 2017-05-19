Ксиаоми отзывы

Достоинства и недостатки смартфонов Ксиаоми

Главный плюс телефонов Ксиаоми и его всевозрастающая популярность заключается в низкой стоимости аппарата при хороших технических характеристиках. Но многие люди все еще недоверчиво покупают продукцию с отметкой «Made in China».

Китайский гигант зарекомендовал себя с лучшей стороны и уже на протяжение последних лет показывает, что цена не влияет на качество. Достигается это путем экономии в малых деталях, которые не сильно влияют на качество и работоспособность аппарата. Например, использование HD-дисплея вместо разрешения FullHD, будет заметно если телефон поднести очень близко к лицу, но кто так поступает в обычной жизни?! Также в плюсы можно привести пример частых поломок экрана по вине пользователя, замена оригинального дисплея в сервисном центре Моби 03 поможет сэкономить круглую сумму, не потеряв первоначальных свойств.

Отличное предложение по приемлемой цене

Неоспоримым преимуществом смартфонов от компании Xiaomi в отличие от китайских конкурентов, состоит в том, что она не выпускает урезанных бюджетников. Во всех флагманах используется только самый современный процессор, а телефоны из серии Redmi оснащаются флагманским чипсетом MediaTek. Это позволяет компании удерживать автономность и быстродействие без ущерба.

Немного критики

Многие пользователи критикуют Ксиаоми, за собственную операционную систему MIUI и предустановленные приложения, для удаления которых необходимо иметь root-права, что приводит к потере гарантии. Но при этом стоит учитывать, что MIUI позволяет получать расширенные настройки безопасности намного раньше, чем в оригинальном Android, а при необходимости русификации можно обратиться к инженерам Моби03, которые также смогут обновить прошивку используя только оригинальную версию программного обеспечения.

Очень часто из-за разнообразного аппаратного обеспечения, возникают проблемы с оперативностью устранения мелких багов. Выпуск многочисленных моделей, не позволяет компании Xiaomi создать качественную поддержку пользователей, что приводит иногда к недочетам, которые влияют на общую работоспособность смартфона и энергопотребление.

ТОП частых поломок мобильных телефонов Ксиаоми

Чаще всего неисправности смартфона связаны с повреждением слухового динамика и микрофона, с которыми могут справиться специалисты сервисного центра Моби 03 в самые кратчайшие сроки. Такая поломка может возникнуть в случае падение аппарата или сильной тряски.

Многие пользователи жалуются на быстрый выход из строя кнопок управления включения питания и камеры. В данном случае необходима замена неисправных деталей на оригинальные комплектующие, которые могут гарантировать работу смартфона Ксиаоми еще долгие годы. Все эти повреждения могут быть устранены в Mobi03, которые заказывают запчасти у официальных поставщиков, и производят ремонт на современном оборудование.

Адреса, по которым вы можете произвести ремонт Ксиаоми

Ремонт телефонов Ксиаоми осуществляют в 10 московских сервисных-центрах:

Метро Автозаводская, ул. Ленинская слобода 19, БЦ «Омега Плаза»;

Метро Алтуфьево, Алтуфьевское шоссе 72, ТЦ «Наш торговый центр», этаж 2, пав. 14;

Метро Багратионовская, улица Барклая 8, ТЦ «Горбушка», этаж 2, павильон 217;

Метро Войковская, 4-й Войковский проезд 6 к2;

Метро Домодедовская, бульвар Ореховый 15, ТЦ «Галерея Водолей»;

Метро Китай-город, ул. Ильинка 4, Гостиный двор, вход 7, этаж 3, офис 6;

Метро Белорусская, ул. 1-ая Тверская-Ямская 27;

Метро Алма-Атинская, ул. Братеевская, 10к1 подъезд 2;

Метро Новые Черемушки, Профсоюзная улица 56, ТЦ «Черемушки», павильон А1-24;

Метро Проспект Вернадского, д. 41, стр. 3. ТЦ «Премьер».