Новинка! "Ника" с первых дней жизни"

Детское мыло содержит мягкие моющие компоненты, обладающие хорошей дерматологической характеристикой, которые бережно очищают нежную кожу ребенка и ухаживают за ней. Жидкое мыло создано по специальной формуле для детей с первых дней жизни с уникально подобранным комплексом натуральных экстрактов рамашки, календулы, череды и зеленого чая, благодоря содержанию которых, а также оптимальному для кожи значению pH - 4,5-6,5, мыло не оказывает раздрожающего действия на нежную кожу малыша.

Средство для стирки детского белья «Ника» с первых дней жизни предназначено для стирки детского белья, в том числе белья новорожденных, из всех видов тканей, кроме шерсти и шелка. Средство для стирки разрешено на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, в лечебно-профилактических, детских школьных и дошкольных учреждениях, на объектах сферы обслуживания и в быту населением.

Салфетки влажные детские "Ника" с первых дней жизни предназначены для эффективного очищения и защиты нежной кожи рук, лица и тела ребенка с самого рождения, предметов, соприкасающихся с кожей ребенка, от различных видов загрязнений и микробов, где бы вы ни находились. Идеально подходят для ежедневного применения.