Новинка! "Ника" с первых дней жизни"
Ни одна уборка в доме не обходится без использования моющих средств, это естественно, ведь мы хотим избавить поверхности от микробов и вредных бактерий.
Детское мыло содержит мягкие моющие компоненты, обладающие хорошей дерматологической характеристикой, которые бережно очищают нежную кожу ребенка и ухаживают за ней. Жидкое мыло создано по специальной формуле для детей с первых дней жизни с уникально подобранным комплексом натуральных экстрактов рамашки, календулы, череды и зеленого чая, благодоря содержанию которых, а также оптимальному для кожи значению pH - 4,5-6,5, мыло не оказывает раздрожающего действия на нежную кожу малыша.
Средство для стирки детского белья «Ника» с первых дней жизни предназначено для стирки детского белья, в том числе белья новорожденных, из всех видов тканей, кроме шерсти и шелка. Средство для стирки разрешено на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, в лечебно-профилактических, детских школьных и дошкольных учреждениях, на объектах сферы обслуживания и в быту населением.
Салфетки влажные детские "Ника" с первых дней жизни предназначены для эффективного очищения и защиты нежной кожи рук, лица и тела ребенка с самого рождения, предметов, соприкасающихся с кожей ребенка, от различных видов загрязнений и микробов, где бы вы ни находились. Идеально подходят для ежедневного применения.
Гель для мытья детской посуды "НИКА" с первых дней жизни предназначен для мытья детской посуды, бутылочек из стекла и пластика, сосок из латекса и силикона, игрушек, а также любых моющихся поверхностей из фарфора, керамики, различных металлов, с которыми соприкасается ребенок с первых дней жизни. Подходит для мытья фруктов, овощей и зелени.