Новый председатель молодежной организации избран на нижнетагильском «Уралвагонзаводе» (ФОТО)

Светлана работает на предприятии с 2006 года. Активно участвует в общественной деятельности, входит в состав Совета по делам молодежи при администрации Нижнего Тагила.

Стоит заметить, что молодежная организация УВЗ работает с 1999 года и является родоначальником молодежного движения на промышленных предприятиях страны, и одним из самых крупных в России молодежных объединений.

Члены организации принимают активное участие в общественно-политической деятельности, представляют «Уралвагонзавод» в Молодежном Парламенте Свердловской области и Молодежной Думе Нижнего Тагила.