Новый председатель молодежной организации избран на нижнетагильском «Уралвагонзаводе» (ФОТО)
19 мая 2017, 15:00Общество
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На УВЗ был избран новый председатель молодежной организации. Им стала Светлана Алдушина – инженер управления металлургического производства. Также избрали новый молодежный комитет в составе 9 человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
Светлана работает на предприятии с 2006 года. Активно участвует в общественной деятельности, входит в состав Совета по делам молодежи при администрации Нижнего Тагила.
Стоит заметить, что молодежная организация УВЗ работает с 1999 года и является родоначальником молодежного движения на промышленных предприятиях страны, и одним из самых крупных в России молодежных объединений.
Члены организации принимают активное участие в общественно-политической деятельности, представляют «Уралвагонзавод» в Молодежном Парламенте Свердловской области и Молодежной Думе Нижнего Тагила.
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