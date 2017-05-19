Педагог из Нижнего Тагила заняла второе место на конкурсе «Учитель года России»

В гимназии, где работает Ольга Ахметова, рассказали, что в этом году конкурс был очень сложный, для победы требовалось выполнить задания на высоком уровне. Именно благодаря умению доводить начатое дело до конца, Ольга Владимировна стала одной из лучших.