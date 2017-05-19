Педагог из Нижнего Тагила заняла второе место на конкурсе «Учитель года России»
19 мая 2017, 08:00Общество
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Тагильчанка Ольга Ахметова стала второй на региональном этапе конкурса «Учитель года России». От лидера конкурса педагога из Гимназии №18 отделяло лишь полтора балла.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ольга Владимировна преподает русский язык и литературу. Во втором этапе конкурса участники выполняли четыре задания – «Урок», «Круглый стол образовательных политиков», «Интернет-ресурс» и «Мастер-класс», пишет издание «Новый город».
В гимназии, где работает Ольга Ахметова, рассказали, что в этом году конкурс был очень сложный, для победы требовалось выполнить задания на высоком уровне. Именно благодаря умению доводить начатое дело до конца, Ольга Владимировна стала одной из лучших.
Первое место, добавим, взяла Елена Коновалова из Серова, третье у Анны Ровной из Богдановича.
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