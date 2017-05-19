Психически больной тагильчанин обвинил работников благотворительного фонда в Нижнем Тагиле в краже вещей и лишении жилья

Благотворительный фонд «Звездный остров» у меня, инвалида, забрал пенсию, телефон, вещи и выгнал на улицу написал в обращении в администрацию Нижнего Тагила тагильчанина Сергей Г. в середине апреля.

Указанный фонд находится на Тагилстрое и значится в реестре администрации, как действующая на территории города общественная организация, имеются все необходимые уставные документы. В ответе тагильчанину говорилось, что информация о хищении была передана в полицию Нижнего Тагила для проверки.

Генеральный директор фонда Виктор Стафеев сообщил журналисту TagilCity.ru, что полиция провела у них уже не одну проверку, однако состава преступления не было выявлено. Дело в том, что написавший жалобу тагильчанин имеет психические отклонения:

Нам его направила Тагилстроевская соцзащита, поэтому мы его приняли как инвалида 2-й группы. И только после 2-х недель мы узнали, что он шизофреник, находился на 25 квартале, на принудительном лечении. Его отпустили, временно, под подписку. У него должен суд состояться, якобы о снятии принудительного лечения. Две недели он нормально жил, а потом как начал исполнять — мы тут все за голову взялись. Ещё неделю его терпели, а потом попросили написать заявление и покинуть наши стены. Он забрал все свои вещи, которые покупали ему и всем воспитанникам, телефон, сумку и ушел. День прошел, и началось: то тагилстроевская полиция, то ленинская рассказал Виктор Стафеев.

У фонда есть помещения, где подопечные могут жить и работать. Часть постояльцев живёт там за счет пенсии, другая часть отрабатывает содержание. Однако обиженный тагильчанин ожидал, что ему все услуги будут предоставлены бесплатно:

Он пришел к нам, написал заявление — прошу принять меня на содержание. А потом говорит — я думал, здесь бесплатно. Дело в том, что у нас инвалиды 2-й группы, которые получают пенсию, не работают, а живут на свою пенсию. А воспитанники, которые здесь работают, они себя обеспечивают. Им предоставляется жильё, постельное бельё, 3-х разовое питание пояснил Виктор Стафеев.

Покинув помещения фонда, Сергей стал обращаться с жалобами в администрацию и полицию Нижнего Тагила. Однако каждый раз после проверки ему отвечали, что состава преступления не выявлено. Это не останавливало мужчину, и он шел в следующую инстанцию. Помимо жалоб тагильчанин решился ещё и на угрозы:

В 19-й отдел полиции поступила жалоба от руководителя фонда. Ему угрожали расправой и порчей имущества. Участковый провёл проверку. Так как человек имеет такой диагноз, в возбуждении уголовного дела было отказано рассказали в пресс-службе УВД.

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