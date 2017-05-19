Свердловчане задолжали за капремонт более двух миллиардов рублей
19 мая 2017, 07:30Общество
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Свердловчане задолжали более двух миллиардов рублей за капитальный ремонт. В руководстве фонда капремонта уверены, что это отражается на финансовой устойчивости программы, а также на сроках реновации многоквартирных домов.
Сейчас, по словам директора фонда Станислава Суханова, в отношении граждан начнется активная претензионно-исковая работа. Уже сегодня 879 неплательщиков получили представления о погашении задолженности на общую сумму 65 миллионов рублей. До конца текущего года планируется взыскать около 820 миллионов рублей.
Тем не менее уровень собираемости платежей в нашем регионе достигает 84%, а это на три процента выше показателей прошлого года.
В 2017 году капитальный ремонт пройдет в более 2,4 тысячах домов на общей площади более 5 миллионов квадратных метров, передает Интерфакс-Россия.
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