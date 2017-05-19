Свердловчане задолжали за капремонт более двух миллиардов рублей

Сейчас, по словам директора фонда Станислава Суханова, в отношении граждан начнется активная претензионно-исковая работа. Уже сегодня 879 неплательщиков получили представления о погашении задолженности на общую сумму 65 миллионов рублей. До конца текущего года планируется взыскать около 820 миллионов рублей.

Тем не менее уровень собираемости платежей в нашем регионе достигает 84%, а это на три процента выше показателей прошлого года.

В 2017 году капитальный ремонт пройдет в более 2,4 тысячах домов на общей площади более 5 миллионов квадратных метров, передает Интерфакс​-Россия.