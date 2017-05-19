Юные тагильчане призвали жителей города соблюдать правила дорожного движения (ФОТО)

Детсадовцы совместно с инспекторами пропаганды ОГИБДД «Нижнетагильское» прокатились на трамвае по маршруту №3. Целью данной поездки стало знакомство с городской средой. Во время мероприятия с дошколятами поговорили о правилах поведения на дороге.

В это время другие детсадовцы на Тагилстрое обратились к водителям транспортных средств с плакатом «Водитель! Не спеши! Пешехода пропусти!».

Учащиеся школы №77 на ул. Тимирязева наблюдали за пешеходами, останавливали нарушителей и напоминали им ПДД.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД