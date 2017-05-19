Юные тагильчане призвали жителей города соблюдать правила дорожного движения (ФОТО)
19 мая 2017, 18:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Юные тагильчане в преддверии летних каникул вышли на улицы города с призывом о соблюдении ПДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Детсадовцы совместно с инспекторами пропаганды ОГИБДД «Нижнетагильское» прокатились на трамвае по маршруту №3. Целью данной поездки стало знакомство с городской средой. Во время мероприятия с дошколятами поговорили о правилах поведения на дороге.
В это время другие детсадовцы на Тагилстрое обратились к водителям транспортных средств с плакатом «Водитель! Не спеши! Пешехода пропусти!».
Учащиеся школы №77 на ул. Тимирязева наблюдали за пешеходами, останавливали нарушителей и напоминали им ПДД.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей