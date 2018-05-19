Жители дома на ул. Валегинской в Нижнем Тагиле на три дня остались без горячей воды

18 мая на Вагонке в Нижнем Тагиле была отключена горячая вода в доме на 200 квартир.

В ЕДДС сообщили, что про проблему они в курсе. Причиной отключения воды стала утечка, которая произошла после опрессовок. УК будет заниматься устранением утечки 21 мая, в понедельник, следовательно, тагильчане на три дня остались без горячего водоснабжения. Днем 19 мая жильцы дома не смогли дозвониться в УК.

Почему сотрудники УК ушли на выходные, зная об аварии? Почему они ничего не предпринимают? Почему они оставили 200 квартир без горячей воды в условиях холодной погоды и отсутствия отопления? -- говорят жители дома на ул. Валегинской.

19 мая редакция TagilCity.ru несколько раз пыталась дозвониться до управляющей компании Дзержинского района, однако линия все время была занята.