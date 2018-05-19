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Жители дома на ул. Валегинской в Нижнем Тагиле на три дня остались без горячей воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители дома на ул. Валегинской в Нижнем Тагиле на три дня остались без горячей воды

19 мая, 14:25Общество
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