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Новости Нижнего Тагила

Жители дома на ул. Валегинской в Нижнем Тагиле на три дня остались без горячей воды

19 мая 2018, 14:25Добавить новость
Нижний Тагил,горячая вода,отопление,холод,валегинская,Управляющая компания,Вагонка,УК Дзержинского района
18 мая жители дома по ул. Валегинская, 7 в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за утечки. ООО «Управляющая компания Дзержинского района» будет заниматься устранением неполадок только после выходных.

18 мая на Вагонке в Нижнем Тагиле была отключена горячая вода в доме на 200 квартир.

В ЕДДС сообщили, что про проблему они в курсе. Причиной отключения воды стала утечка, которая произошла после опрессовок. УК будет заниматься устранением утечки 21 мая, в понедельник, следовательно, тагильчане на три дня остались без горячего водоснабжения. Днем 19 мая жильцы дома не смогли дозвониться в УК.  

Почему сотрудники УК ушли на выходные, зная об аварии? Почему они ничего не предпринимают? Почему они оставили 200 квартир без горячей воды в условиях холодной погоды и отсутствия отопления? -- говорят жители дома на ул. Валегинской.


19 мая редакция TagilCity.ru несколько раз пыталась дозвониться до управляющей компании Дзержинского района, однако линия все время была занята.

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