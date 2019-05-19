Чудновец напишет жалобу на Соловьёва из-за слов о «бесовском» Екатеринбурге

Жалоба будет направлена в управление по противодействию экстремизму МВД РФ. Об этом Чудновец сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Недавно в СМИ появилась информация, что Владимир Соловьев назвал мой город, который состоит из жителей, городом, который проявил себя городом бесов, тем самым оскорбив мои чувства верующего человека — это основная часть моей жалобы в центр «Э»,рассказала в посте уральская правозащитница.

Чудновец считает, что подобными высказываниями Владимир Соловьёв нарушил статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Аналогичная жалоба будет направлена в прокуратуру.

7 Мэр Екатеринбурга встретился с протестующими Фото На четвёртый день акции протеста против строительства храма Святой Екатерины к митингующим вышел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Люди встретили главу города криками «Позор» и «В отставку!», сообщает Znak.