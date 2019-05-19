Чудновец напишет жалобу на Соловьёва из-за слов о «бесовском» Екатеринбурге
Евгения Чудновец планирует подать жалобу на Владимира Соловьёва, который в одном из эфиров назвал Екатеринбург городом «бесов». Как утверждает правозащитница, слова телеведущего оскорбили её чувства верующего человека, сообщают «Аргументы и факты Екатеринбург».
Жалоба будет направлена в управление по противодействию экстремизму МВД РФ. Об этом Чудновец сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Недавно в СМИ появилась информация, что Владимир Соловьев назвал мой город, который состоит из жителей, городом, который проявил себя городом бесов, тем самым оскорбив мои чувства верующего человека — это основная часть моей жалобы в центр «Э»,рассказала в посте уральская правозащитница.
Чудновец считает, что подобными высказываниями Владимир Соловьёв нарушил статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Аналогичная жалоба будет направлена в прокуратуру.
Напомним, что слова Владимира Соловьёва о Екатеринбурге, как городе, который населён бесами, прозвучали 15 мая в эфире радиостанции «Вести FM» в авторской программе «Полный контакт». Бесами он назвал противников строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы.