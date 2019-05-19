Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Чудновец напишет жалобу на Соловьёва из-за слов о «бесовском» Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
59774215 2047040948933772 6958289637374689280 o

Чудновец напишет жалобу на Соловьёва из-за слов о «бесовском» Екатеринбурге

Вчера, 22:12ОбществоФото: Страница Евгений Чудновец в Facebook
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина