Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Мэр Екатеринбурга пообещал установить видеокамеры за ограждением в сквере Драмтеатра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
32815887168 e67d8dbf3a z

Мэр Екатеринбурга пообещал установить видеокамеры за ограждением в сквере Драмтеатра

Сегодня, 12:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина