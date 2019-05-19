Мэр Екатеринбурга пообещал установить видеокамеры за ограждением в сквере Драмтеатра
В Екатеринбурге в сквере за Театром драмы установят видеокамеры для онлайн-трансляции происходящего за забором, сообщил глава города Александр Высокинский во время встречи с активистами.
Мэр заявил, что камеры появятся в ближайшее время. Это позволит общественникам и жителям города следить за тем, что происходит за двойным ограждением. Также он пообещал дать поручение на открытие доступа на набережную.
Я дам задание, чтобы на набережной можно было ходить. Мы поставим туда дополнительные КПП. Но если будут провокации, то я эту часть закрою, цитирует Znak Высокинского.
Глава уральской столицы заявил о том, что в будущем при строительстве в центре города будет учитываться мнение жителей. Для этих целей Высокинский предложил создать группу общественников для обсуждения важных городских вопросов.
Нам надо создать костяк, с которым все это будем обсуждать. Если каждый раз будут приходить разные люди, это будет реалити-шоу. Просьба к городским активистам: подумать, какой нам нужно собрать совет, чтобы встречаться всем вместе, цитирует мэра ЕАН.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал предложить горожанам на выбор четыре площадки под строительство Храма святой Екатерины. Кроме того, жители Екатеринбурга смогут озвучить свои варианты площадок под возведение собора.