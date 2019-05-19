Мэр Екатеринбурга пообещал установить видеокамеры за ограждением в сквере Драмтеатра

Мэр заявил, что камеры появятся в ближайшее время. Это позволит общественникам и жителям города следить за тем, что происходит за двойным ограждением. Также он пообещал дать поручение на открытие доступа на набережную.

Я дам задание, чтобы на набережной можно было ходить. Мы поставим туда дополнительные КПП. Но если будут провокации, то я эту часть закрою, цитирует Znak Высокинского.

Глава уральской столицы заявил о том, что в будущем при строительстве в центре города будет учитываться мнение жителей. Для этих целей Высокинский предложил создать группу общественников для обсуждения важных городских вопросов.

Нам надо создать костяк, с которым все это будем обсуждать. Если каждый раз будут приходить разные люди, это будет реалити-шоу. Просьба к городским активистам: подумать, какой нам нужно собрать совет, чтобы встречаться всем вместе, цитирует мэра ЕАН.