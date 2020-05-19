Гордума Екатеринбурга освободила региональные власти от платы за вырубку деревьев

Теперь, по новым правилам область больше не будет вносить в бюджет Екатеринбурга восстановительную стоимость зеленых насаждений при строительстве значимых для региона объектов.

Подобное решение было принято для быстрого оформления документов на строительство двух крупных инфраструктурных проектов в городе, пояснила глава комитета гордумы по благоустройству Тамара Благодаткова.