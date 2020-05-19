Компания из Нижнего Тагила разработает проект для капремонта Демидовской поликлиники
В Нижнем Тагиле по результатам конкурса определена компания-подрядчик по разработке проекта по капитальному ремонту здания поликлиники на улице Горошникова, сообщается на сайте Госзакупок.
Победителем электронного конкурса стала тагильская компания ООО «Технологическая строительная продукция». Она была единственной, кто подал заявку. Она оказалась соответствующей требованиям. Стоимость работ составляет 1,2 миллиона рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.
Задача подрядчика — создать проект для капитального ремонта поликлиники. Она должна быть приспособлена для современного использования и иметь благоприятные условия для оказания медицинской помощи гражданам. Для этого все конструкции и системы здания должны соответствовать санитарным правилам. В документации сказано, что требуется провести ремонт и реставрацию фундамента, лестничных маршей, стен и перегородок. Кроме того, замене подлежат окна, двери, кровля и ограждения.
В Демидовской поликлинике планируется провести ремонт и реставрацию в 300-летию Нижнего Тагила. В ближайшее время будет отремонтирован хирургический корпус Демидовской больницы. Стоимость работ составляет 17 миллионов рублей.