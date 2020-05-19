Мэрия Екатеринбурга попросила наказать депутата Киселева за высказывания в Facebook

В письме Ковальчик просит рассмотреть действия депутата на комиссии по вопросам этики в связи с призывом к незаконным действиям в парке УрГУПС и распространением недостоверной информации. Какие именно высказывания вызвали претензии, не уточняется. Однако к документу прилагаются скриншоты страницы Facebook с постом Киселева от 12 мая.

В посте депутат заявил, что началом конфликта стало высказывание мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, одобрившего действия рабочих.

Как пишет ЕАН, Константин Киселев пока не видел обращения и не может сказать ничего по поводу его содержания.

Однако за сам факт подачи такой жалобы я могу только поблагодарить администрацию, поскольку она сама раздувает скандал и предает историю большей огласке, сказал он.