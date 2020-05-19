На Урале британским владельцем бренда «Свинка Пеппа» подано 212 исков к бизнесменам

Согласно ей, все иски были зарегистрированы в период с 13 по 18 мая.

С каждого бизнесмена компания требует по несколько десятков тысяч рублей. В 10 тысяч рублей оценивается незаконное использование изображений персонажей, которые продаются на Урале, к примеру, в виде мягких игрушек.

В июне 2016 года Entertainment One UK Limited начала компанию против «пиратства». На данный момент она подала иски к сотням бизнесменов со всей России. Согласно опубликованным решениям суда, большинство исков удовлетворяются судом.