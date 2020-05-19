На Урале британским владельцем бренда «Свинка Пеппа» подано 212 исков к бизнесменам
Сегодня, 11:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Компания Entertainment One UK Limited из Британии, являющаяся правообладателем мультсериала «Свинка Пеппа» (Peppa Pig) и всех его персонажей, подала к предпринимателям Свердловской области 212 исков за нарушение авторских прав, пишет Znak со ссылкой на картотеку суда.
Согласно ей, все иски были зарегистрированы в период с 13 по 18 мая.
С каждого бизнесмена компания требует по несколько десятков тысяч рублей. В 10 тысяч рублей оценивается незаконное использование изображений персонажей, которые продаются на Урале, к примеру, в виде мягких игрушек.
В июне 2016 года Entertainment One UK Limited начала компанию против «пиратства». На данный момент она подала иски к сотням бизнесменов со всей России. Согласно опубликованным решениям суда, большинство исков удовлетворяются судом.
Среди ответчиков находятся не только небольшие предприниматели, но и крупные бренды. Так, к примеру, в марте был подан иск к компании ООО «Лев», которая является владельцем сети продуктовых магазинов «Кировский» на Урале.
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