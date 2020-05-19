На Урале экс-почетного консула Сейшел подозревают в фиктивной сделке на 1 млн евро

На данный момент Вожагов проходит по делу в качестве подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

По версии таможенной службы, предприниматель несколько лет назад совершил перевод на счета фирмы в Восточной Европе больше одного миллиона евро. В ходе проверки было установлено, что сделка фиктивная.

Как пишет издание со ссылкой на собственный источник, бизнесмен выводил средства в Болгарию за якобы оказанные туристические услуги. Источник уточнил, что на Вожагова и его компаньона-женщину было оформлено две фирмы. Одна зарегистрирована в Москве, а вторая — в Болгарии. В общей сложности в списке фигурирует более 500 туристов. В действительности туристические услуги не были оказаны и средства переводились по фиктивным договорам.