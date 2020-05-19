На Урале за четыре месяца выявлено больше двух тысяч фактов мошенничества

По данным правоохранительных органов, преступники осуществляют рассылки фейковых сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Они представляются посредниками, помошающими получить выплаты от государства. Нередко в сообщениях указываются ссылки на сайты или аккаунты, с помощью которых осуществляется сбор данных, в том числе и банковских карт.

Как пишет «Коммерсантъ» в Банке России зафиксировали рост активности нелегальных форекс-дилеров. По словам начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России Елены Дружининой, компании, предлагающие услуги, зарегистрированы за границей и работают на интернет-площадках. Граждане, доверяя деньги таким дилерам, практически всегда теряют средства.