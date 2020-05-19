При опросе 6% свердловских предприятий заявили о готовности уволить всех сотрудников

По его словам, каждый четвертый участник опроса уже провел сокращение работников и планирует еще сократить численность штата. Еще 6% опрошенных хотят полностью уволить всех и после окончания пандемии коронавируса рассмотреть вопрос — возобновлять работу или нет.

Также Беседин отметил, что больше половины участников опроса сообщили о негативных изменениях в своих трудовых коллективах, прежде всего ухудшение их материального положения. Так, к концу третьей недели ограничительных мер каждый третий работодатель отменил премии и доплаты, а каждый четвертый отправил некоторых сотрудников в отпуск за свой счет.