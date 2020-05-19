При опросе 6% свердловских предприятий заявили о готовности уволить всех сотрудников
Сегодня, 17:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области 6% предприятий, принявших участие в опросе Уральской торгово-промышленной палаты, заявили о планах уволить полностью всех сотрудников, пишет Znak со ссылкой на главу УТПП Андрея Беседина.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, каждый четвертый участник опроса уже провел сокращение работников и планирует еще сократить численность штата. Еще 6% опрошенных хотят полностью уволить всех и после окончания пандемии коронавируса рассмотреть вопрос — возобновлять работу или нет.
Также Беседин отметил, что больше половины участников опроса сообщили о негативных изменениях в своих трудовых коллективах, прежде всего ухудшение их материального положения. Так, к концу третьей недели ограничительных мер каждый третий работодатель отменил премии и доплаты, а каждый четвертый отправил некоторых сотрудников в отпуск за свой счет.
Всего в опросе приняли участие больше 600 компаний из 19 отраслей.
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