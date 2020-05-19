Самоизоляция, день сорок девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом, полиция проверяет наличие медицинских масок у граждан, а также проводит профилактику по предупреждению мошенничества. Что еще интересного произошло в городе, расскажет TagilCity.ru.
За последние сутки в Нижнем Тагиле было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Так, количество заболевших составило 74 человека.
Однако на карте Роспотребнадзора отмечено гораздо больше случаев.
Несмотря на действующий режим самоизоляции, Строительный техникум вывел на занятия студентов, обучающихся заочно.
Полиция проводит профилактические рейды. В частности, сегодня прошел рейд, в рамках которого проверялось соблюдение масочного режима.
Кроме того, с целью предупреждения мошенничества, случаи которого участились в период пандемии коронавируса, полицейские раздавали гражданам листовки с рекомендациями, как не попасться на уловки мошенников.
В Нижнем Тагиле продолжается проведение дезинфекции в общественных местах. Так, обработка была проведена на одной из остановок Вагонки.
В группе «Чистый Урал» во «Вконтакте» сообщается, что волонтеры-медики, в рамках гуманитарной акции, провели бесплатную раздачу многоразовых масок жителям Нижнего Тагила. В итоге жители города получили более двух тысяч СИЗ.
Кроме того, волонтеры-медики продолжают оказывать помощь пенсионерам и маломобильным одиноким гражданам. Об этом они рассказывают на своей странице в Instagram.
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Волонтёры- медики Нижнетагильского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" оказывают помощь каждый день пожилым и маломобильным гражданам в постоянном режиме, оперативно и доступно! Сегодня волонтеры помогли в приобретении продуктов питания и лекарственных препаратов. . ❗По номеру ☎8(800) 200-34-11☎ работает единая федеральная горячая линия по приему обращений от людей пожилого возраста и маломобильных граждан. Свои заявки на помощь можно подать также через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса2019
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Центр развития туризма на своей странице во «Вконтакте» предлагает жителям города посетить эко-индустриальный парк «Старый Демидовский завод». Экскурсии доступны с мая по октябрь для граждан старше 14 лет.
Кроме того, с середины июня сборная России по прыжкам на лыжах планирует начать подготовку к новому сезону. Тренировки будут проводиться в нескольких городах, в том числе и в Нижнем Тагиле.
Согласно данным Яндекса, на 19.00 индекс самоизоляции граждан в городе составляет 3,1 балла. Это означает, что на улице есть люди, но их не так много. Напоминаем, что информацию Яндекс предоставляет для ознакомления и ее нельзя использовать для оценки количества людей на улицах.
В Свердловской области количество зараженных коронавирусом достигло 2999 человек. За последние сутки было подтверждено 138 новых случаев заболевания.