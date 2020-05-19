Самоизоляция, день сорок девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в Нижнем Тагиле было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Так, количество заболевших составило 74 человека.

Однако на карте Роспотребнадзора отмечено гораздо больше случаев.

На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечено более 90 заболевших COVID-19

Несмотря на действующий режим самоизоляции, Строительный техникум вывел на занятия студентов, обучающихся заочно.

В Нижнем Тагиле Строительный техникум вывел на занятия студентов-заочников

Полиция проводит профилактические рейды. В частности, сегодня прошел рейд, в рамках которого проверялось соблюдение масочного режима.

В Нижнем Тагиле полиция проверяет граждан в общественном транспорте на наличие масок

Кроме того, с целью предупреждения мошенничества, случаи которого участились в период пандемии коронавируса, полицейские раздавали гражданам листовки с рекомендациями, как не попасться на уловки мошенников.

В Нижнем Тагиле продолжается проведение дезинфекции в общественных местах. Так, обработка была проведена на одной из остановок Вагонки.

В группе «Чистый Урал» во «Вконтакте» сообщается, что волонтеры-медики, в рамках гуманитарной акции, провели бесплатную раздачу многоразовых масок жителям Нижнего Тагила. В итоге жители города получили более двух тысяч СИЗ.

Кроме того, волонтеры-медики продолжают оказывать помощь пенсионерам и маломобильным одиноким гражданам. Об этом они рассказывают на своей странице в Instagram.

Центр развития туризма на своей странице во «Вконтакте» предлагает жителям города посетить эко-индустриальный парк «Старый Демидовский завод». Экскурсии доступны с мая по октябрь для граждан старше 14 лет.

Кроме того, с середины июня сборная России по прыжкам на лыжах планирует начать подготовку к новому сезону. Тренировки будут проводиться в нескольких городах, в том числе и в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле в июне начнется подготовка сборной России по прыжкам с трамплина

Согласно данным Яндекса, на 19.00 индекс самоизоляции граждан в городе составляет 3,1 балла. Это означает, что на улице есть люди, но их не так много. Напоминаем, что информацию Яндекс предоставляет для ознакомления и ее нельзя использовать для оценки количества людей на улицах.

Самоизоляция Фото: Яндекс

В Свердловской области количество зараженных коронавирусом достигло 2999 человек. За последние сутки было подтверждено 138 новых случаев заболевания.